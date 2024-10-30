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16:45, 30 октября 2024Интернет и СМИ

АНО «Диалог» решила подать в суд на правительство США

АНО «Диалог» обвинила ФБР и правительство США в распространении фейков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) и правительство США в распространении фейков и решила подать иск в американский суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

Представитель «Диалога» рассказал, что в сентябре ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили организацию в распространении недостоверных данных. «АНО "Диалог" является главным в России оператором по противодействию фейкам, который имеет собственную экспертизу по вопросам фактчекинга и никогда не участвовал в распространении недостоверных сведений», — заявили в организации, отметив, что один из главных фактчекинговых проектов «Война с фейками» был создан для противодействия дестабилизации общественно-политической обстановки внутри страны с помощью фейковой информации.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал, что организация не собиралась заниматься международной деятельностью, однако эта ситуация заставила пересмотреть планы. «И первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды», — подчеркнул он.

В организации пообещали вскоре предоставить доказательства распространения фейков правительством США и ФБР, а также объявить о создании Международной ассоциации по фактчекингу.

Ранее Табак сообщил, что на сегодняшний день 64 процента жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.

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