Беженка вернулась в поселок под Курском и описала его словами «напоминает Чернобыль»

Вернувшаяся в поселок под Курском беженка сравнила его с Чернобылем

Российская беженка, вернувшаяся в родной поселок Коренево в Курской области, в районе которого идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказала, что он теперь «напоминает Чернобыль». Ситуацию в населенном пункте местная жительница Эльвира описала в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

Россиянка уехала с сыном из поселка утром 7 августа — на следующий день после вторжения ВСУ в регион. Некоторое время они провели в Смоленской области, а затем приехали в Курск.

Пожив три месяца в Курске, я уже понимаю, что в Коренево не вернусь. Разрушений там много, света и газа нет. Люди топят печки, но повезло тем, у кого они есть. И что там делать? Магазинов, больниц нет, ничего не работает. Поселок уже напоминает Чернобыль Эльвира жительница поселка Коренево в Курской области

По словам собеседницы «Ленты.ру», в поселке были случаи мародерства. Ее дом не пострадал, но, как признается женщина, только благодаря родственнику, который остался в поселке и не дал разграбить жилье. «И у нас не жили солдаты. Где они жили, туда были прилеты», — отметила Эльвира.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.