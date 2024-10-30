На имущество арестованного за взятку экс-чиновника Минобороны России, директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.
Силовые структуры
На имущество арестованного за взятку директора российской швейной фабрики наложен арест
Имущество арестованного директора Княгининской швейной фабрики арестовали
На имущество арестованного за взятку экс-чиновника Минобороны России, директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.