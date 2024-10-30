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10:25, 30 октября 2024Силовые структуры

На имущество арестованного за взятку директора российской швейной фабрики наложен арест

Имущество арестованного директора Княгининской швейной фабрики арестовали

На имущество арестованного за взятку экс-чиновника Минобороны России, директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.

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      Анна Габай
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