На имущество арестованного за взятку директора российской швейной фабрики наложен арест

Имущество арестованного директора Княгининской швейной фабрики арестовали

На имущество арестованного за взятку экс-чиновника Минобороны России, директора Княгининской швейной фабрики Александра Свистунова наложен арест. Об этом сообщает ТАСС.

