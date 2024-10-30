На Западе рассказали о «предсмертной записке» Байдена демократам

Бизнесмен Ким Дотком: Байден вынудил Харрис и Демпартию дистанцироваться от него

Американский лидер Джо Байден, назвав республиканцев отбросами, вынудил Демократическую партию и кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис дистанцироваться от него. Об этом в соцсети Х заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

«Харрис дистанцируется от Байдена после того, как он назвал всех голосующих за республиканцев "отбросами"», — написал предприниматель.

Байден мог бы «тихо отсиживаться в углу», но из-за его высказывания избиратели теперь «только и говорят о предсмертной записке Байдена для демократов», добавил Дотком.

Ранее профессор Стэнфордского университета Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру» заявил, что для сторонников Демпартии экс-президент и кандидат на пост от республиканцев Дональд Трамп — это фактически Адольф Гитлер.