«Роснефть» помогла сохранить ручей в Комсомольске-на-Амуре

«Роснефть» реализовала проект по сохранению ручья в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») завершил реализацию уникального для Дальнего Востока экологического проекта строительство закрытого коллектора ручья Клюквенный.

Этот комплекс сооружений защитит участки нескольких улиц города Комсомольск-на-Амуре от подтопления во время паводков и исключит вероятность попадания в ручей продуктов размыва берегов.

В ходе завершающего второго этапа проекта смонтированы эстакады с приборами автоматического мониторинга колебаний уровня воды в ручье, а также насосные станции. Насосы направят избыток поверхностной воды на очистные сооружения Комсомольского НПЗ.

Ранее, в ходе первого этапа проекта почти два километра русла ручья замкнули в защитное железобетонное сооружение, обеспечив гидроизоляцию по всей его протяжённости. На улице Городская, которую раньше ручей подмывал в период паводка, построен новый мост.

В 2023 году Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора Комсомольскому НПЗ выдано комплексное экологическое разрешение. Оно стало первым в Хабаровском крае, а также первым для предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Роснефти».