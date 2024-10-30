Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 30 октября 2024Экономика

«Роснефть» помогла сохранить ручей в Комсомольске-на-Амуре

«Роснефть» реализовала проект по сохранению ручья в Комсомольске-на-Амуре

Фото: «Роснефть»

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») завершил реализацию уникального для Дальнего Востока экологического проекта строительство закрытого коллектора ручья Клюквенный.

Этот комплекс сооружений защитит участки нескольких улиц города Комсомольск-на-Амуре от подтопления во время паводков и исключит вероятность попадания в ручей продуктов размыва берегов.

В ходе завершающего второго этапа проекта смонтированы эстакады с приборами автоматического мониторинга колебаний уровня воды в ручье, а также насосные станции. Насосы направят избыток поверхностной воды на очистные сооружения Комсомольского НПЗ.

Ранее, в ходе первого этапа проекта почти два километра русла ручья замкнули в защитное железобетонное сооружение, обеспечив гидроизоляцию по всей его протяжённости. На улице Городская, которую раньше ручей подмывал в период паводка, построен новый мост.

В 2023 году Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора Комсомольскому НПЗ выдано комплексное экологическое разрешение. Оно стало первым в Хабаровском крае, а также первым для предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Роснефти».

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Над российским регионом заметили украинский беспилотник

      Силовики задержали россиянина по подозрению в финансировании терроризма

      Жители ливанского Баальбека начали покидать дома после предупреждения Израиля

      Врач предупредил об опасности зависимости от капель для носа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше