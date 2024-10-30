Названы повышающие холестерин продукты

Диетолог Мамина: ультрапереработанные продукты повышают холестерин

Распространенное мнение о том, что повышенный холестерин — это только вопрос возраста или генетики, неверно, важную роль играет и то, что ест человек, рассказала эксперт в области здорового питания, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Арина Мамина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала продукты, которые оказывают влияние на его уровень в крови.

В первую очередь, повышению уровня холестерина могут способствовать ультрапереработанные продукты, сообщила врач. Она уточнила, что это те продукты, которые изготавливаются на фабриках с добавлением различных химических веществ, таких как эмульгаторы и ароматизаторы, чтобы удешевить производственный процесс. «К ним относятся фастфуд, сладкие завтраки, чипсы и кондитерские изделия», — привела примеры специалист.

Увеличивать уровень холестерина в крови могут и продукты животного происхождения, так как они содержат насыщенные жиры, предупредила Мамина. Речь идет о мясе, молочных продуктах, сливочном масле, сырах и жирных морепродуктах.

Замените насыщенные жиры на ненасыщенные, а именно используйте оливковое или подсолнечное масло вместо сливочного или маргарина, вместо красного мяса ешьте больше рыбы, богатой омега-3, включайте в рацион больше орехов и семян Арина Мамина диетолог, нутрициолог

Трансжиры — особенно вредные вещества, которые значительно повышают уровень «плохого» холестерина в крови и могут привести к серьезным заболеваниям, таким как атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни, предостерегла диетолог. Она призвала полностью исключить их из своего рациона. «К трансжирам относятся фастфуд, маргарин и кондитерские изделия, приготовленные на его основе», — пояснила эксперт.

Негативные последствия для уровня холестерина, по ее словам, также несет употребление добавленного сахара. Он может способствовать ожирению, сахарному диабету и воспалениям в организме. «Добавленный сахар можно найти не только в сладостях, но и в соусах, колбасах, даже в консервированных овощах», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Переизбыток соли тоже может сказаться на уровне холестерина, обратила внимание нутрициолог. Она посоветовала прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, согласно которым потребление добавленного сахара не должно превышать 5-10 процентов от общего количества углеводов в рационе, а потребление соли рекомендуется ограничить до 3-5 граммов в сутки.

Ограничение потребления продуктов, способствующих повышению уровня холестерина, является разумным решением, особенно у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Например, у тех, кто имеет повышенное артериальное давление. Однако отказ от этих продуктов должен быть сбалансирован и разумен. Организм нуждается в различных питательных веществах, которые могут быть доступны и в продуктах, повышающих холестерин Арина Мамина диетолог, нутрициолог

Ранее эксперты Гарвардской школы здоровья призвали тех, у кого повышен уровень холестерина отказаться от двух популярных продуктов на завтрак: сосисок и бекона.

