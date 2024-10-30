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16:30, 30 октября 2024Экономика

Работодателей захотели обязать делать ДМС для мигрантов

Глава СПЧ предложил обязать компании в России оформлять ДМС для мигрантов

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Работодателей в России предложили обязать заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишут «Ведомости».

Договора ДМС стоит заключать на время трудоустройства мигранта, пояснил Фадеев. Минимальным сроком действия таких договоров он назвал один год.

Свою инициативу Фадеев изложил в рамках доклада о миграционной политике и национальных целях страны. В нем говорится о необходимости утверждения стандарта медстраховки миграционного рабочего.

Члены семей приезжих в случае наличия такой страховки смогут въезжать в РФ на длительный срок, пояснил глава Совета по развитию гражданского общества. При этом не имеет значения, оформлена страховка за счет работодателя мигранта или за его счет.

Ранее стало известно об увеличении числа депортированных из России мигрантов. С 2015 года этот показатель вырос в полтора раза, отметили в МВД РФ. При этом число иностранцев, которые были высланы из страны за нарушение режима пребывания, прибавилось на 15 процентов.

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      Лилиана Набиуллина
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