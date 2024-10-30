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15:51, 30 октября 2024Россия

ТюмГУ вошел в рейтинг стран БРИКС

ТюмГУ вошел в рейтинг стран БРИКС, в котором 161 учебное заведение из России

Фото: пресс-служба ТюмГУ

Ассоциация составителей рейтингов подготовила первую пилотную версию рейтинга вузов стран БРИКС. В итоговый список включены 600 лучших учебных заведений из 10 стран-участниц БРИКС. Россию представляет 161 вуз, в том числе Тюменский государственный университет.

Тюменский госуниверситет вошел во вторую сотню вузов и занимает позицию 151-175 среди стран БРИКС. Среди российских университетов ТюмГУ располагается на 32-36 месте.

«Рейтинг ожидаем и актуален, поскольку объединение стран БРИКС уверенно заявило о себе в том числе и как научно-образовательное сообщество. Для выстраивания партнёрских отношений университетов стран БРИКС необходима система координат, и она появилась в пилотном режиме. Конечно, среди стран БРИКС, где наибольшее число вузов рейтинга, лидируют КНР и Российская Федерация. В то же время необходимо отметить быстрый рост числа сильных университетов в Индии, Бразилии и ЮАР, а также укрепление университетов в государствах, недавно вошедших в страновое объединение. ТюмГУ развивает научные связи со всеми странами БРИКС, в силу этого наша достаточно высокая позиция в рейтинге — залог успешного выстраивания новых международных партнёрств в науке и образовании», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Он также напомнил, что ранее в Тюмени встречали ректора и проректора из бразильского Федерального университета Северного Токантинса, приехавших в Москву на форум ректоров России, Бразилии и Беларуси под эгидой БРИКС. Будет создаваться совместная исследовательская станция для изучения биоразнообразия и климатических изменений в Амазонском регионе.

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      Алена Шаповалова
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