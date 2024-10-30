В ДНР заявили о начале отступления ВСУ из Курахово

Кимаковский: ВСУ начинают отступать из Курахово из-за прохода ВС России в тыл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают отступать из Курахово из-за прохода Вооруженных сил (ВС) России в тыл расположенной группировке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они [ВСУ] уже из Курахово начинают отступать», — подчеркнул советник главы ДНР.

Кимаковский заявил о начале отступления ВСУ из Курахово из-за продвижения ВС России на южно-донецком направлении. Он сообщил о поражении резервов кураховской группировки ВСУ в населенном пункте Разлив.

По мнению советника главы ДНР, данные объективного контроля свидетельствуют о «большой беде» для украинских подразделений в Курахово. Он отметил, что местность на данном участке фронта представляет собой степи.

Ранее силовые структуры сообщили, что ВСУ покинули позиции в восточной части Запорожского проспекта в городе Курахово. Украинские подразделения отступают со своих позиций, оставляя раненых и оружие.