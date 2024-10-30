В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Фицо

Песков: планов контакта Путина и Фицо нет, но готовность к нему сохраняется

Намеченных планов контактов российского президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, но готовность к ним сохраняется, как и в случае со всеми остальными международными главами государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее и сам Фицо заявил об аналогичной готовности. «В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — сообщил словацкий премьер.