Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 30 октября 2024Мир

В Кремле заявили о готовности Путина к контактам с Фицо

Песков: планов контакта Путина и Фицо нет, но готовность к нему сохраняется

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Намеченных планов контактов российского президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо нет, но готовность к ним сохраняется, как и в случае со всеми остальными международными главами государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее и сам Фицо заявил об аналогичной готовности. «В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — сообщил словацкий премьер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория КондратьеваДмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      «Князь Вандал» разбил колонну ВСУ в Курской области. В России называют это оружие революционным

      После повреждения российской усадьбы во время атаки ВСУ завели дело

      Финскую собственность в Крыму захотели национализировать

      Глава МВД России рассказал о возросших фактах выявления незаконной миграции

      Российские войска нарушили логистику ВСУ в Часовом Яре

      Победительница «Голоса» заявила об отсутствующей в новых проектах магии

      Мужчина месяц выживал в лесу без подготовки и спал в медвежьих берлогах

      Повышенное внимание Запада к теме корейцев на Украине объяснили

      Задержание Росгвардией поджигателей релейных шкафов на железной дороге попало на видео

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше