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03:00, 30 октября 2024Мир

В США рассказали о росте популярности Трампа среди традиционных избирателей демократов

Профессор Берман: Трамп все более популярен среди чернокожих и латиноамериканцев

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп все более популярен среди чернокожих и латиноамериканцев, являющихся традиционными избирателями Демократической партии. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью «Ленте.ру».

«Он набирает популярность среди чернокожих и латиноамериканцев, которые традиционно голосуют за демократов», — отметил профессор.

Также он рассказал о растущей популярности Трампа среди другой части традиционных избирателей демократов, а именно, среди католиков и евреев.

Рост рейтинга Трампа, по его мнению, связан с ошибками кампании вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. В частности, профессор отметил отказ Харрис посещать ключевое католическое мероприятие — ежегодный ужин Фонда Мемориала Альфреда Смита.

При этом Берман подчеркнул, что Трампу еще предстоит привлечь колеблющихся избирателей.

Ранее бывшая первая леди США Мишель Обама раскритиковала американских избирателей за отношение к Харрис. По ее мнению, американские избиратели предъявляют к кандидату от демократов «более высокие стандарты».

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      Юрий Леонов
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