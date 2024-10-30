Южная Корея отказалась напрямую поставлять гаубичные снаряды Украине

Yonhap: Южная Корея не рассматривает прямую поставку гаубичных снарядов Украине

Сеул не намерен напрямую поставлять Украине 155-миллиметровые боеприпасы для тяжелой гаубичной артиллерии. Об этом пишет Yonhap.

«Южная Корея не рассматривает возможность прямой поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине: администрация президента», — говорится в сообщении агентства.

Ранее в офисе президента Южной Кореи объяснили необходимость отправки собственной военной миссии на Украину. По словам высокопоставленного чиновника, Сеул видит угрозу в пребывании там северокорейских военных.