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00:10, 31 октября 2024Россия

31 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

В России 31 октября отмечают шуточный праздник «Тыквенный спас», а на Западе празднуют Хэллоуин. Православные сегодня вспоминают евангелиста Луку. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 октября 2024 года в России и мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День работников СИЗО и ФСИН России

31 октября 1963 года в СССР учредили Следственные изоляторы (СИЗО). Именно к этой дате и приурочен профессиональный праздник работников уголовно-исправительной системы, установленный в 2006 году.

Сегодня в России функционируют 204 следственных изолятора и 75 перепрофилированных помещений, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

«Тыквенный спас»

Шуточное предложение отмечать этот праздник в ответ на западный Хэллоуин прозвучало в ижевской школе № 16 в 2023 году. По мнению ее сотрудников, «Тыквенный спас» — более оптимистичное мероприятие, прославляющее дары природы и никак не связанное с нечистью.

При этом важно понимать, что «Тыквенный спас» не относится к православным праздникам и не признается церковью. Тем не менее отметить веселый День тыквы можно, порадовав себя и близких блюдами из осенних плодов.

Праздники в мире 31 октября

Хэллоуин (День Всех Святых)

Праздник зародился у древних кельтов, живших на территории современных Ирландии и Шотландии. Староирландское название «Самайн» означает «конец лета» и переход к темной части года. Кельты верили, что в это время приоткрывается дверь между земным и потусторонним мирами. Чтобы отпугнуть злых духов, которые могли пробраться с того света, люди наряжались в звериные шкуры и оставляли у дверей угощения.

С приходом христианства Самайн слился с католическим Днем Всех Святых. Слово «Хэллоуин» — сокращение фразы All Hallows Even, что переводится как «вечер Всех Святых», то есть канун праздника. Сегодня Хэллоуин отмечают во многих странах, правда в России он не так популярен, как, например, в США.

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Международный день Черного моря

31 октября 1996 года Россия, Украина, Болгария, Румыния, Турция и Грузия подписали в Стамбуле стратегический план действий по спасению Черного моря, в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов.

В водах Черного моря обитают 270 видов многоклеточных водорослей и 2,5 тысячи видов животных. Его характерной особенностью является полное отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров из-за насыщения глубинных слоев воды сероводородом. Помимо прочего, Черное море — один из ключевых районов транспортных перевозок и крупный курортный регион.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 октября

  • Международный день хоккейного вратаря;
  • Всемирный день экономии;
  • День темной материи.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти апостола и евангелиста Луки

Согласно преданию, Лука был послан на первую проповедь еще при жизни Христа на земле. Считается, что именно он написал первые иконы Богородицы и первоверховных апостолов — Петра и Павла. Последний помогал Луке в составлении Евангелия.

В работе над жизнеописанием Христа Лука стремился наиболее полно и хронологической последовательности описать все, что было известно христианам об Иисусе. Также он много внимания уделил учению о всеобщности спасения и о вселенском значении евангельской проповеди. Кроме того, Луку считают автором книги Деяний, которая повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Христа.

Фото: Petr Ivanov / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 31 октября

  • День памяти мученика Марина Аназаровского;
  • День памяти преподобного Иулиана Персиянина;
  • День памяти великомученицы Златы (Хрисы);
  • Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Приметы на 31 октября

По народному календарю 31 октября — день Луки Голодного. В старину в это время проводили луковые базары и старались есть как можно больше этого овоща, так как считалось, что в Луков день он особенно целебен.

  • Если сегодня не лег первый снег, то зима будет поздняя.
  • Если кошка чаще обычного точит когти — стоит ждать морозов.
  • Если ночью луна яркая, значит, и день будет ясным.

Кто родился 31 октября

Анатолий Папанов (1922-1987)

ФОТО: Igor Gnevashev / Globallookpress.com

Советский актер, народный артист СССР известен широкому зрителю по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «12 стульев» и многих других. Кроме того, Папанов озвучил около ста мультфильмов, а Волк из мультсериала «Ну, погоди!» стал его визитной карточкой.

Христофор Колумб (1451-1506)

Считается, что знаменитый испанский мореплаватель и картограф родился между 26 августа и 31 октября. В 1492 году Колумб открыл для европейцев Америку — при этом всю свою жизнь он был убежден, что его корабли пристали к берегам Азии. Колумб стал первым, кто совершил плавание по Карибскому морю, но об открытии совершенно нового континента даже не подозревал.

Кто еще родился 31 октября

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      Екатерина Керсипова
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