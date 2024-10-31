В России 31 октября отмечают шуточный праздник «Тыквенный спас», а на Западе празднуют Хэллоуин. Православные сегодня вспоминают евангелиста Луку. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 октября 2024 года в России и мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День работников СИЗО и ФСИН России
31 октября 1963 года в СССР учредили Следственные изоляторы (СИЗО). Именно к этой дате и приурочен профессиональный праздник работников уголовно-исправительной системы, установленный в 2006 году.
Сегодня в России функционируют 204 следственных изолятора и 75 перепрофилированных помещений, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.
«Тыквенный спас»
Шуточное предложение отмечать этот праздник в ответ на западный Хэллоуин прозвучало в ижевской школе № 16 в 2023 году. По мнению ее сотрудников, «Тыквенный спас» — более оптимистичное мероприятие, прославляющее дары природы и никак не связанное с нечистью.
При этом важно понимать, что «Тыквенный спас» не относится к православным праздникам и не признается церковью. Тем не менее отметить веселый День тыквы можно, порадовав себя и близких блюдами из осенних плодов.
Праздники в мире 31 октября
Хэллоуин (День Всех Святых)
Праздник зародился у древних кельтов, живших на территории современных Ирландии и Шотландии. Староирландское название «Самайн» означает «конец лета» и переход к темной части года. Кельты верили, что в это время приоткрывается дверь между земным и потусторонним мирами. Чтобы отпугнуть злых духов, которые могли пробраться с того света, люди наряжались в звериные шкуры и оставляли у дверей угощения.
С приходом христианства Самайн слился с католическим Днем Всех Святых. Слово «Хэллоуин» — сокращение фразы All Hallows Even, что переводится как «вечер Всех Святых», то есть канун праздника. Сегодня Хэллоуин отмечают во многих странах, правда в России он не так популярен, как, например, в США.
Международный день Черного моря
31 октября 1996 года Россия, Украина, Болгария, Румыния, Турция и Грузия подписали в Стамбуле стратегический план действий по спасению Черного моря, в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов.
В водах Черного моря обитают 270 видов многоклеточных водорослей и 2,5 тысячи видов животных. Его характерной особенностью является полное отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров из-за насыщения глубинных слоев воды сероводородом. Помимо прочего, Черное море — один из ключевых районов транспортных перевозок и крупный курортный регион.
Какие еще праздники отмечают в мире 31 октября
- Международный день хоккейного вратаря;
- Всемирный день экономии;
- День темной материи.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти апостола и евангелиста Луки
Согласно преданию, Лука был послан на первую проповедь еще при жизни Христа на земле. Считается, что именно он написал первые иконы Богородицы и первоверховных апостолов — Петра и Павла. Последний помогал Луке в составлении Евангелия.
В работе над жизнеописанием Христа Лука стремился наиболее полно и хронологической последовательности описать все, что было известно христианам об Иисусе. Также он много внимания уделил учению о всеобщности спасения и о вселенском значении евангельской проповеди. Кроме того, Луку считают автором книги Деяний, которая повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Христа.
Какие еще церковные праздники отмечают 31 октября
- День памяти мученика Марина Аназаровского;
- День памяти преподобного Иулиана Персиянина;
- День памяти великомученицы Златы (Хрисы);
- Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Приметы на 31 октября
По народному календарю 31 октября — день Луки Голодного. В старину в это время проводили луковые базары и старались есть как можно больше этого овоща, так как считалось, что в Луков день он особенно целебен.
- Если сегодня не лег первый снег, то зима будет поздняя.
- Если кошка чаще обычного точит когти — стоит ждать морозов.
- Если ночью луна яркая, значит, и день будет ясным.
Кто родился 31 октября
Анатолий Папанов (1922-1987)
Советский актер, народный артист СССР известен широкому зрителю по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «12 стульев» и многих других. Кроме того, Папанов озвучил около ста мультфильмов, а Волк из мультсериала «Ну, погоди!» стал его визитной карточкой.
Христофор Колумб (1451-1506)
Считается, что знаменитый испанский мореплаватель и картограф родился между 26 августа и 31 октября. В 1492 году Колумб открыл для европейцев Америку — при этом всю свою жизнь он был убежден, что его корабли пристали к берегам Азии. Колумб стал первым, кто совершил плавание по Карибскому морю, но об открытии совершенно нового континента даже не подозревал.
Кто еще родился 31 октября
- Ян Вермеер (1632-1675) — голландский живописец;
- Питер Джексон (63 года) — новозеландский режиссер и продюсер;
- Роб Шнайдер (61 год) — американский актер;
- Раиса Рязанова (80 лет) — советская и российская актриса.