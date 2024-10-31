Балицкий рассказал о разрушениях при атаке ВСУ на порт Бердянска

Балицкий: ВСУ незначительно повредили инфраструктуру при атаке на порт Бердянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) незначительно повредили инфраструктуру при атаке на порт Бердянска в Запорожской области днем 31 октября. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Осмотрел поврежденную инфраструктуру Бердянского порта. Как я и говорил, разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе. Благо, в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет. Это самое главное, а инфраструктуру восстановим в короткие сроки», — рассказал глава Запорожской области.

По словам Балицкого, повреждения также получила одна из подстанций региона. Он уточнил, что это не повлекло серьезного ущерба. Губернатор подчеркнул, что ВСУ не достигли своей цели, восстановить объект планируется в течение ближайших суток.

Ранее Балицкий опубликовал кадры атаковавшего Бердянск беспилотника с посланием от ВСУ. На дроне было написано: «Бердянск — это Украина, или руины».