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18:00, 31 октября 2024Экономика

Большинство работников СМИ положительно оценили использование ИИ в работе

PRESSFEED: опытные сотрудники СМИ позитивно оценили помощь ИИ в работе
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Сервис запросов PRESSFEED провел опрос среди журналистов, редакторов и экспертов, которые дают комментарии в СМИ, на тему использования нейросетей и выяснил, что 79 процентов респондентов положительно относятся к использованию нейросетей в своей профессиональной деятельности.

Интересно, что высокий уровень энтузиазма в отношении ИИ-технологии наблюдается у профессионалов с опытом работы 11-15 лет (87 процентов). Среди молодых специалистов с опытом работы до одного года, он лишь незначительно выше и составляет 88 процентов.

По данным исследования, 65 процентов респондентов уже используют нейросети в работе. Среди них 71 процент применяет нейросети для генерации текста — ChatGPT, YandexGPT и GigaChat, а 51 процент нейросети для генерации изображений, среди которых: Midjourney, YandexART и Kandinsky.

72 процента пользователей нейросетей отметили, что прибегают к их помощи хотя бы раз в неделю, а 23 процента — ежедневно. Чаще всего нейросети используются для выполнения таких задач, как написание текстов (56 процентов), создание изображений и генерация идей для статей (48 процентов), а также перефразирование и переписывание текстов (42 процента).

Более половины опрошенных работников СМИ и экспертов, использующих нейросети (51 процент), считают их главным преимуществом ускорение рабочих процессов. 42 процента респондентов отмечают, что нейросети помогают экономить время на выполнении рутинных задач. Помощь в создании изображений и видео, а также повышение качества контента отметили 34 процента и 30 процентов пользователей, соответственно.

Респонденты, которые пока не используют нейросети в своей профессиональной деятельности, в качестве основных барьеров, препятствующих использованию технологии, выделяют недостаточную точность и достоверность информации, необходимость значительной доработки текстов вручную, а также отсутствие творческого подхода и оригинальности у ИИ.

«Примерно год назад мы уже проводили подобное исследование и тогда респонденты говорили, что используют нейросети, но не столь масштабно. То есть ИИ становится рабочим инструментом для работников СМИ и других специалистов. И такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Можно с уверенностью сказать, что в перспективе количество профессионалов, применяющих инструменты искусственного интеллекта в своей работе, будет возрастать, вне зависимости от их опыта или возраста. Более того, очевидно, что технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — комментирует руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» PRESSFEED Кристина Силиниекс.

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