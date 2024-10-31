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14:05, 31 октября 2024Экономика

Доллару предрекли взлет до 99 рублей в ноябре

Эксперт Щербаченко: укрепить доллар может победа Трампа на президентских выборах

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США курс американской валюты может укрепиться. Такой прогноз озвучил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В 2016 году на фоне победы Трампа доллар к рублю вырос на 5 процентов, напомнил спикер. В 2020 году курс американской валюты, напротив, снизился на фоне проигрыша кандидата от республиканцев.

При более оптимистичном сценарии на валютном рынке курс доллара в ноябре будет в диапазоне 94-99 рублей, допустил Щербаченко. В случае более пессимистичного положения дел курс доллара к рублю может достигать 105 рублей, предупредил он.

Стабилизации курса рубля, по словам эксперта, должно способствовать повышение ликвидности юаня. В этих целях российский Минфин будет увеличивать нетто-продажи валюты. Другим фактором укрепления нацвалюты спикер назвал рост ключевой ставки. Рост хранения рублей на депозитах позволяет снизить объемы валюты и увеличить ее реализацию, пояснил он.

Ранее глава Министерства экономического развития (Минэка) Максим Решетников связал высокую волатильность рубля с отсутствием биржевых торгов. Руководство Мосбиржи решило отказаться от их проведения на фоне западных санкций, из-за чего емкость валютного рынка снизилась. Это, в свою очередь, привело к достаточно сильному «хождению» национальной валюты.

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      Лилиана Набиуллина
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