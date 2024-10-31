Глава МИД Венгрии высказался о политике нейтралитета Будапешта

Сийярто: Венгрия выступает за свободное сотрудничество между Западом и Востоком

Будапешт не одобряет санкционные ограничения и выступает за свободное сотрудничество между Западом и Востоком. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Для нас экономический нейтралитет означает, что мы не приемлем никаких ограничений или сдерживающих мер относительно тех, с кем мы сотрудничаем. А мы сотрудничаем с представителями Востока и Запада, и для нас это сотрудничество имеет смысл и приносит пользу», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что от санкционной политики страдают все страны. Он привел в пример рост цен в Европе на энергоносители после введения санкций против ряда российских компаний.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману изучить рост товарооборота Вашингтона и Пекина вместо обсуждения политики «экономического нейтралитета» Венгрии.