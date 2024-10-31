Известный миллиардер продал все активы в России

Миллиардер Авдеев продал долю в компании «Россиум» структурам Сергея Сударикова

Миллиардер Роман Авдеев продал свою долю в компании «Россиум». Покупателем стали структуры другого миллиардера — Сергея Сударикова. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в Концерне "Россиум" структурам Сергея Сударикова», — написал Авдеев. Последний также является владельцем инвестиционной группы «Регион».

Миллиардер добавил, что Судариков много лет был его стратегическим партнером. После завершения сделки у Авдеева больше не осталось активов в России. Он подчеркнул, что продажа бизнеса даст ему возможность сосредоточиться на своих детях, а также других аспектах жизни, не имеющих отношения к бизнесу.

Ранее состояние Авдеева оценивалось в 1,2 миллиарда долларов, он занимал 108-е место в рейтинге Forbes. Миллиардер также является многодетным отцом: у него 6 своих и 17 усыновленных детей.

Летом 2024 года стало известно, что принадлежащий Авдееву и Сударикову концерн «Россиум» принял решение о продаже девелопера «Инград» компании Sminex. Стоимость соглашения оценивалась в 40 миллиардов рублей. Эксперты возможной причиной такого решения называли недостаточную доходность «Инграда» и желание акционеров «Россиума» развивать другие направления бизнеса.