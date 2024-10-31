Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

Noi: Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции в Конституцию республики. Об этом пишет издание Noi.

31 октября Конституционный суд Молдавии провел заседание для утверждения отчета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итога референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). «Подтверждаются результаты конституционного республиканского референдума», — говорится в итоговом заявлении заседания.

Всего на референдуме проголосовало 1,5 миллиона из 3 миллионов избирателей.

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС состоялся 20 октября. Более 50 процентов избирателей проголосовали за интеграцию, а 49 процента — против. В ЦИК это объяснили фактором европейской диаспоры молдаван.

