Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 31 октября 2024Бывший СССР

Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

Noi: Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции в Конституцию республики. Об этом пишет издание Noi.

31 октября Конституционный суд Молдавии провел заседание для утверждения отчета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итога референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). «Подтверждаются результаты конституционного республиканского референдума», — говорится в итоговом заявлении заседания.

Всего на референдуме проголосовало 1,5 миллиона из 3 миллионов избирателей.

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС состоялся 20 октября. Более 50 процентов избирателей проголосовали за интеграцию, а 49 процента — против. В ЦИК это объяснили фактором европейской диаспоры молдаван.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      На найденном в канализации теле модели Кристины Рэй не обнаружили следов насилия

      Ведущий «России 1» заявил об угрозах со стороны депутата Хамзаева

      «Калашников» поставил «Индикатор» заказчику

      Российский регион в 2,5 раза увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

      В Сумской области раздался взрыв

      Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

      Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

      Россиян предупредили о мошеннических вакансиях в сети

      Небензя назвал причину отступления ВСУ на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше