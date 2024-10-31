Набиуллина опровергла связь роста ставки с разгоном инфляции

Глава ЦБ Набиуллина назвала ошибочной идею о разгоне инфляции при росте ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением идею о том, что высокая ключевая ставка может сама по себе разгонять инфляцию. Выступая на заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и комитета по экономической политике она подчеркнула, что такое мнение противоречит мировому опыту. Текст выступления опубликован на сайте регулятора.