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12:14, 31 октября 2024Экономика

Набиуллина опровергла связь роста ставки с разгоном инфляции

Глава ЦБ Набиуллина назвала ошибочной идею о разгоне инфляции при росте ставки

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением идею о том, что высокая ключевая ставка может сама по себе разгонять инфляцию. Выступая на заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и комитета по экономической политике она подчеркнула, что такое мнение противоречит мировому опыту. Текст выступления опубликован на сайте регулятора.

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      Платон Щукин
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