На Западе заявили о «точке кипения» в отношениях НАТО и Венгрии из-за России

Politico: отношения НАТО и Венгрии близки к «точке кипения» из-за России

Отношения НАТО и Венгрии близки к «точке кипения» из-за «заигрывания» Будапешта с Москвой. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Венгерские официальные лица отклонили приглашение присоединиться к встрече в Будапеште послов и военных советников из стран НАТО, дислоцированных в Венгрии. Посол США в стране Дэвид Прессман пригласил их для обсуждения политики «экономического нейтралитета» Будапешта и его отношений с Россией и Китаем.

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, основанная на отходе от традиционного западного сценария, сделала его «проблемным союзником в НАТО и ЕС» в то время, когда Запад оказывает помощь Киеву в конфликте на Украине, подчеркивает издание.

Ранее глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману изучить рост товарооборота Вашингтона и Пекина вместо обсуждения политики «экономического нейтралитета» Венгрии.