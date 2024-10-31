Обнаруженные росгвардейцами во время рейда у цыган 15 миллионов рублей попали на видео

В Росгвардии показали видео с найденными во время рейда у цыган 15 млн рублей

Росгвардейцы показали видео с 15 миллионами рублей, найденными во время массового рейда у цыган в Ленинградской области. Видеозаписью с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как силовики штурмуют забор и врываются в дом. Внутри они кладут всех на пол и проводят обыск. В прикроватной тумбочке они обнаружили пистолет в кобуре. Также показаны сотовые телефоны и паспорта. Затем оперативники вскрывают черную спортивную сумку с деньгами. Потом видно, что найденные пачки денег уже разложены на кровати. Далее задержанных выводят из дома, обыскивают у служебной машины и сажают в нее. Во второй части видео показано, как правоохранители вскрывают входную дверь в другом доме. Когда дверь открывается, за ней стоят мужчина и женщина. Оперативники говорят им ложиться на пол и проходят в дом. Они осматривают жилище и находят оборудование для изготовления наркотиков, бутылки, контейнер с белым веществом и канистры с жидкостями.

По информации Росгвардии, в результате рейда, помимо денег, обнаружено оборудование для изготовления синтетических наркотиков, 15 транспортных средств с подозрением на подделку номерных агрегатов и незарегистрированное оружие.

Ранее сообщалось, что силовики провели масштабный антинаркотический рейд в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате было задержано более 50 человек. Они были проверены на употребление наркотиков. Также у них взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев. Всех поставили на воинский учет.