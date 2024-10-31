Небензя: в Киеве взбесились из-за массового переезда украинцев в Россию

В Киеве факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызвал бешенство. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, у правительства Украины вызывает бешенство тот факт, что украинцы массово перебираются в Россию. В частности, в новые регионы.

Небензя среди причин выделил унижения и дискриминацию по языковому признаку. Он сказал, что 5,3 миллиона украинцев прибыли в Россию с февраля 2022 года.

Ранее Небензя заявил, что никакой заморозки фронта Россия не рассматривает. Он также добавил, что Москва не позволит случится вступлению Украины в НАТО.

