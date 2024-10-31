Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:37, 31 октября 2024Бывший СССР

Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

Небензя: в Киеве взбесились из-за массового переезда украинцев в Россию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В Киеве факт массового переезда украинцев в новые регионы России вызвал бешенство. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, у правительства Украины вызывает бешенство тот факт, что украинцы массово перебираются в Россию. В частности, в новые регионы.

Небензя среди причин выделил унижения и дискриминацию по языковому признаку. Он сказал, что 5,3 миллиона украинцев прибыли в Россию с февраля 2022 года.

Ранее Небензя заявил, что никакой заморозки фронта Россия не рассматривает. Он также добавил, что Москва не позволит случится вступлению Украины в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше