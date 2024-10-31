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19:10, 31 октября 2024Мир

Орбан скрестил пальцы за победу Трампа

Премьер Венгрии Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США и скрестил пальцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал экс-президенту США и кандидату на пост от Республиканской партии Дональду Трампу победы на президентских выборах. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Только что поговорил по телефону с президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник (5 ноября, день выборов — прим. «Ленты.ру»)», — написал Орбан, добавив эмодзи в виде скрещенных пальцев.

Ранее американский журнал Politico сообщил в своем материале, что европейские чиновники в Брюсселе боятся Трампа и Орбана.

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