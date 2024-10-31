Подмосковные Люберцы объединили с Дзержинским

Дзержинский и Люберцы объединили в единый городской округ Люберцы

В Подмосковье города Дзержинский и Люберцы объединили в единый городской округ Люберцы. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы.

Соответствующий закон принят депутатами Московской областной думы в четверг, 31 октября. Глава Дзержинского Андроник Пак заявил, что теперь консолидированный бюджет округа составит 12,8 миллиона рублей. По его словам, объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, обеспечивать оперативность решений вопросов благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья, открытия новых объектов социальной инфраструктуры.

Местным жителям не придется менять регистрацию.

Ранее жители Дзержинского требовали от властей отказаться от идеи объединения с Люберцами. По их мнению, объединение негативно скажется на распределении городского бюджета.

В подмосковных Люберцах 16 октября открыли движение по участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы. Благодаря новой дороге, жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.