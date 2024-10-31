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14:47, 31 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о праве на бесплатную квартиру

Депутат Гаврилов: семьи с детьми-инвалидами имеют право на бесплатную квартиру

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бесплатно получить квартиру от государства могут льготные категории граждан, малоимущие и жильцы аварийных домов. О праве на безвозмездное жилье рассказал россиянам глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет News.ru.

«Чтобы получить бесплатную квартиру от государства, нужно либо быть участником программы по расселению аварийного жилья, либо относиться к льготной категории граждан: люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами, сироты, ветераны, малоимущие граждане и другие», — уточнил депутат.

Бесплатное переселение из ветхого жилья происходит после признания дома аварийным — его жильцам предоставят квартиры в новостройке, которая включена в соответствующую госпрограмму. Льготным категориям граждан, чтобы встать в очередь на получение бесплатной квартиры, нужно подтвердить этот статус. Так, малоимущей семье потребуется справка о финансовом положении — в ней совокупный заработок всех членов семьи должен быть меньше прожиточного минимума.

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«Также можно взять в аренду квартиру у государства по договору социального найма и затем приватизировать, тогда она станет вашей. Если ваша квартира уже оформлена по договору социального найма, то вы можете улучшить свои жилищные условия, если предоставите подтверждение того, что в квартире на вас приходится меньше положенной учетной нормы жилого пространства», — заключил парламентарий.

Ранее российским пенсионерам напомнили о скидках на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это возможно, если траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышают определенную часть месячного дохода, уточнили эксперты.

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      Нина Ташевская
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