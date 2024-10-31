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15:11, 31 октября 2024Россия

В МЧС сообщили о новой угрозе для жильцов взорвавшейся в российском городе пятиэтажки

МЧС: есть угроза частичного обрушения пятиэтажки в Черкесске после взрыва

Фото: Russian Emergency Ministry / Globallookpress.com

В МЧС сообщили о новой угрозе для жильцов взорвавшейся в Черкесске пятиэтажки. Существует вероятность частичного обрушения здания, передает РИА Новости.

«Есть угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что специалисты намерены провести экспертизу состояния здания после разбора завалов.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, в свою очередь, предположил, что дом с большой вероятностью придется расселять.

О взрыве в многоквартирном доме в Черкесске стало известно утром в четверг, 31 октября. Разрушения зафиксировали на двух этажах здания. По последним данным, пострадали 11 человек, пятерых жителей не удалось спасти. Предварительной причиной происшествия назвали взрыв газа.

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      Елена Торубарова
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