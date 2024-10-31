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20:27, 31 октября 2024Экономика

В России перестанут продавать пиво в банках по пол-литра

Mash: АУР перестанет производить алюминиевые банки объемом 0,5 литра
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ambo Ampeng / Unsplash

Ведущий российский производитель алюминиевой упаковки — компания «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) — перестанет выпускать банки объемом 0,5 литра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на соответствующий документ-уведомление.

В компании отметили, что решение о прекращении выпуска классических алюминиевых банок было принято на фоне отсутствия заказов со стороны производителей. С учетом этого АУР в дальнейшем перейдет на тару объемом 0,45 литра.

В поллитровках россиянам теперь станет недоступно не только пиво, но и все остальные напитки, которые до недавнего времени продавались в подобных банках. Директор ООО «Урбан Крафт» Виталий Харин призвал заказчиков отнестись к решению «с пониманием» и призвал клиентов присылать заявки исключительно на банки объемом 0,45 литра.

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В пресс-службе АУР в разговоре с «Лентой.ру» заявили, что крупные производители напитков начали переходить на подобную тару еще в 2016 году. Спрос на подобный формат алюминиевой упаковки стабильно рос в последние годы. В свою очередь, интерес заказчиков к поллитровым банкам демонстрировал противоположную динамику и «ежегодно падал на двузначные величины». С учетом подобной тенденции компания поэтапно переводила свои производственные линии на формат банок 0,45 литра.

Ранее представители бизнес-объединения «Опора России» обратились в Министерство финансов (Минфин) с предложением ввести в стране минимальные розничные цены на пиво и пивные напитки.

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