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22:46, 1 ноября 2024Россия

Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ в Грузии

Медведев: Грузия и граждане страны имеют право на запрет пропаганды ЛГБТ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Грузии.

По его словам, это выбор самой страны и парламентариев. «Если они считают часть ценностей, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, который православный народ, они христиане, значит, они имеют право так поступать», — сказал он.

Медведев также добавил, что Грузия не обязана следовать той модели, которую ей навязывают.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не откажется от закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ даже при затруднении вступления в Евросоюз. «Даже если нам временно в чем-то помешает, мы эти ценности, в кавычках, не учтем», — заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Вот это герой!
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