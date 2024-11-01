Названо время исчезновения новых апартаментов в столице

«Циан»: новые апартаменты исчезнут в столице через 3-4 года

Новые апартаменты исчезнут из продажи в Москве через три-четыре года, на первичном рынке останутся лишь единичные предложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Циана».

Снижение роли апартаментов на рынке новостроек Москвы после того, как власти столицы перестали согласовывать проекты их строительства, заметно уже в настоящее время. За девять месяцев 2024 года девелоперы вывели в продажу всего 11 новых корпусов при фоновом уровне в 40-50 корпусов в год. Через три-четыре года на рынке столицы останутся лишь единичные предложения, уверены эксперты.

В настоящее время доля сделок с апартаментами на рынке новостроек столицы зафиксировалась на уровне шести процентов. На протяжении последних трех с половиной лет доля сегмента в предложении практически не менялась и оставалась на уровне 10-13 процентов, в сентябре-октябре 2024 года снизилась до девяти процентов.

Скорость выхода новых корпусов в 2024 году была в четыре раза ниже средних показателей за последние пять лет. Этот год станет рекордным по количеству сданных корпусов с апартаментами, однако причина кроется в большом числе запусков в 2021-2022 годах. С 2025 года объемы ввода резко снизятся, заключили эксперты.

Количество недорогих квартир на первичном рынке жилья в Москве за последний год сократилось на 25 процентов. Так, количество самых дешевых лотов в новостройках по цене до 10 миллионов рублей за год упало с шести до 4,5 тысячи объектов.