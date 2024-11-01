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14:14, 1 ноября 2024Экономика

Тайвань нарастил закупку одного российского энергоносителя

Bloomberg: Тайвань импортировал 114 тысяч баррелей российской нафты в день
Кирилл Луцюк

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В октябре Тайвань покупал почти 114 тысяч баррелей российской нафты в день. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Таким образом, 66 процентов от общего импорта этого сырья пришлось на Россию. Речь идет об историческом максимуме. Россия смогла закрепить за собой рейтинг ведущего поставщика нафты на Тайвань. Прежде эта позиция принадлежала Объединенным Арабским Эмиратам.

Издание отмечает, что октябрьский всплеск поставок в основном обусловлен недавним запуском третьего разделителя конденсата на НПЗ ПАО «Новатэк» в Усть-Луге.

В начале мая 2024 года сообщалось, что по итогам апреля 2024 года суммарные объемы морского экспорта мазута и нафты из России упали до рекордно низких значений. В частности, поставки нафты уменьшились на 15 процентов, до 322 тысяч баррелей в день.

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