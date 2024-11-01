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09:22, 1 ноября 2024Россия

Володин объяснил коррупцию в руководстве Евросоюза

Володин: коррупционеры будут править ЕС, пока он остается инструментом США
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Коррупционеры будут править Есросоюзом (ЕС) до тех пор, пока он остается инструментом США по принятию выгодных Вашингтону решений. Так наличие коррупции в руководстве ЕС объяснил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий привел примеры трех еврочиновников и политиков — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберты Метсолы и будущего главы Евросовета Антониу Кошты. Володин рассказал, что каждый из перечисленных замешан в коррупционных скандалах. Так, как сообщил спикер ГД, фон дер Ляйен проводила махинации с вакцинами от коронавируса, Метсола — в центре скандала из-за конфликта интересов, а Кошта проходит по делу о коррупции в Португалии, хоть и в качестве свидетеля.

«Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», — подытожил Володин.

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