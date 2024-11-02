Бывшую российскую госсотрудницу осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

В Ростове-на-Дону суд дал бывшей госсотруднице 12 лет колонии за госизмену

Ростовский областной суд приговорил бывшую сотрудницу государственного учреждения к 12 годам колонии по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Следствие и суд в Ростове-на-Дону установили, что она с мая 2018 года сделала более 60 переводов на украинские счета, которые использовались для финансирования ВСУ. Общая сумма переводов составила более 330 тысяч рублей. Утверждается, что госсотрудница переводила деньги сознательно для покупки обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, участвующих в боях с 2016 года.

Женщину признали виновной по статье 275 («Госизмена») УК РФ, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе суд приговорил бывшего украинского военного летчика за госизмену.