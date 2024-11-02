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21:06, 2 ноября 2024Забота о себе

Диетолог назвала рецепт полезного приготовленного с вечера завтрака

Диетолог Парецкая: полезный завтрак из овсянки можно приготовить с вечера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Douglas Fehr / Unsplash

Полезный завтрак из овсянки можно приготовить с вечера, рассказала диетолог Елена Парецкая. Рецепт полезного блюда она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, вечером можно приготовить массу для запеченных овсяных чашек с яблоком и корицей. Для двух порций понадобятся стакан овсяных хлопьев быстрого приготовления, стакан молока любой жирности, полстакана яблочного сока, одно яблоко, чайная ложка молотой корицы, 0,25 чайной ложки мускатного ореха, две столовых ложки меда акации, одно куриное яйцо, ванилин и любые орехи по вкусу.

Вечером в большой миске нужно смешать овсяные хлопья, корицу, мускатный орех и ванилин. «Добавляем влажные ингредиенты — молоко, яблочный сок, мед или сироп — и хорошо перемешиваем до однородной массы. Если используете яйцо, добавьте его на этом этапе и взбейте вилкой», — рассказала Парецкая. После этого нужно аккуратно вмешать нарезанные яблоки в овсяную смесь и разделить ее на две небольшие жаропрочные формочки, подходящие для запекания.

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По желанию можно посыпать распределенную по формочкам смесь сверху орехами или семечками и накрыть пищевой пленкой или крышками, после чего убрать в холодильник на ночь (минимум на четыре часа), уточнила диетолог.

Утром нужно разогреть духовку до 180 ℃. Выньте формочки из холодильника и поставьте их в разогретую духовку на 20-25 минут (если использовали геркулес, времени может потребоваться больше) — до золотистой корочки)

Елена Парецкаядиетолог

Овсянка готова, когда она станет плотной и слегка подрумянится сверху, отметила Парецкая. Этот завтрак можно разнообразить, добавив другие фрукты (банан, ягоды), сухофрукты (изюм, курага), специи (имбирь) или шоколадные капли для выпечки, заключила она.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.

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