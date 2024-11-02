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15:06, 2 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали число пострадавших при ударе по зданию полиции в Харькове

При ударе по зданию полиции в Харькове пострадали 36 украинских силовиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Национальная полиция Украины»

В результате удара по зданию полицейского управления в Харькове пострадали 36 силовиков. Сообщение об этом опубликовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

«В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 сотрудников полиции ранены», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 1 ноября, ракетной атакой было поражено расположение украинской полиции в Харькове. Уточняется, что в административное здание попали две ракеты.

До этого глава украинской харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и глава города Игорь Терехов заявили о серии взрывов в Харькове. Жителей призвали к осторожности и предупредили о возможности новых взрывов.

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