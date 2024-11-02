Названы шаги для увеличения капитализации фондового рынка

Эмитентов призвали раскрывать данные для роста капитализации фондового рынка

Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным предложение о необходимости удвоить капитализацию фондового рынка страны к 2030 году означает, что по факту, с учетом экономического роста, ей предстоит утроиться. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пояснение замглавы Минфина Ивана Чебескова.

Министерство финансов вместе с ЦБ сейчас пытается решить задачу создания стимулов для развития финансового рынка, рассказал спикер на форуме Мосбиржи по корпоративному управлению. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин назвал реализацию этой инициативы «суперамбициозной задачей». Над ее решением придется работать всем сторонам, и большую роль будет играть поведение эмитентов, предупредил он.

В регуляторе считают, что улучшению инвестклимата может способствовать раскрытие компаниями данных о своей работе. Так инвесторы смогут оценить их предстоящие доходы и спокойнее принять то или иное решение. Чтобы поддержать такую открытость, в 2025 году на Мосбирже появится разработанный Центробанком индекс для компаний с лучшим раскрытием информации. В других странах наличие таких индексов оказывало положительный эффект, подчеркнул Чистюхин.

Среди других возможных способов влияния на фондовый рынок эксперты назвали дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России, которое позволит части инвесторов перенаправить свои средства с депозитов в акции.

Акцент на роли фондового рынка как источника инвестиций глава государства сделал в ходе своего послания Федеральному собранию. Этот рынок должен стать понятнее для инвесторов, подчеркнул Путин, добавив, что капитализация рынка к 2030 году должна удвоиться и составить 66 процентов ВВП. К 2036 году этот показатель, по его словам, должен увеличиться до 75 процентов.