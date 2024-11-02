Представленная в России сеть ресторанов подала заявление о банкротстве

Владеющая сетью ресторанов TGI Fridays компания подала на банкротство

Владеющая ресторанами кухни TGI Fridays компания подала заявление о банкротстве в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

В России работа TGI Fridays затронута не будет, поскольку местные рестораны сети работают по франшизе, уточняет агентство. Заведениями в РФ управляет компания «Росинтер ресторантс холдинг», которая является одним из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов в стране.

Банкротство затронет только 39 ресторанов TGI Fridays, которыми владеет TGI Fridays Inc. Компания призналась, что в ходе процедуры банкротства она рассчитывает разработать новую стратегию, которая поможет продолжить функционирование бренда и обеспечит его жизнеспособность.

В разных странах мира по франшизе TGI Fridays работают 56 компаний, представленных в 41 стране. Их процедура банкротства также не коснется.

Ранее TGI Fridays отнесли к числу американских компаний, продолживших работу в России в 2024 году. Также в этот перечень попали такие заведения, как Burger King и Papa John's.

До февраля 2022 года в стране работали 659 американских компаний из разных сфер. В прежнем режиме функционирование продолжила только четверть из них (всего 159 компаний). Еще 178 компаний сохранили присутствие в России с определенными ограничениями, включая приостановку инвестиций и смену бренда.