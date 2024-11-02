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06:32, 2 ноября 2024Россия

Россияне заинтересовались необычным видом игрушек

AliExpress СНГ: россияне стали на 22 процента больше покупать антистресс-игрушки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Peter von Panda / YouTube

В третьем квартале 2024 года россияне стали на 22 процента больше покупать антистресс-игрушки, выяснили специалисты AliExpress СНГ. О росте интереса россиянам к необычному виду игрушек стало известно из нового исследования торговой площадки, текст которого изучила «Лента.ру».

«Спрос на антистресс-товары в третьем квартале 2024 года вырос на 22 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Наиболее популярным игрушками стали сквиши. Они сильно опережают прежних лидеров категории — поп-иты. Кроме того, популярными остаются игрушки-головоломки и фиджет-кубики», — уточняют в пресс-службе AliExpress СНГ.

Первое место в топ-10 продаж категории в III квартале заняли фиджет-кубики. За ними следуют металлические игрушки-головоломки, а замыкает тройку сквиши в форме кошачьей лапы. Этот вид игрушек в целом стал лидером в первой десятке: сквиши занимают шесть строчек рейтинга. Примечательно, что спросом пользуются и новые необычные форм-факторы --например, поп-ит браслет с силиконовыми пузырьками

пресс-служба AliExpress СНГ

В компании сообщили, что среди других снимающих напряжение товаров, которые были особо востребованы, были металлические игрушки-головоломки и фиджет-спиннеры. При этом в топ-10 антистресс-игрушек последних девяти месяцев большинство мест заняли поп-иты.

«Совокупно за девять месяцев 2024 года лидером продаж стали сквиши в виде домашних питомцев. На втором и третьем месте — поп-ит браслеты, а также поп-ит консоль. Это электронная игрушка, которая дает задания по нажиманию пузырьков в правильном порядке», — сообщили представители торговой площадки.

Ранее специалисты AliExpress назвали популярные у россиян украшения. Аналитики пришли к выводу, что россияне чаще всего выбирают массивные и многослойные украшения.

Жители столицы чаще всего выбирали украшения с жемчугом или массивные металлические в стиле панк. Также они покупали серебряные кольца и серьги в виде крупных стекающих капель металла или в виде мятого листа железа. В топе также тонкие цепочки на руку из серебра с буквами, металлические браслеты в форме волны, чокеры и украшения с ракушками.

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