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14:49, 2 ноября 2024Мир

В Иране пообещали выходящий за пределы понимания удар по Израилю

Представитель КСИР Наини: Иран даст выходящий за пределы понимания ответ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Keidar / Anadolu / Reuters

Иран даст «выходящий за пределы понимания» ответ на удар Израиля. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини, передает агентство Tasnim.

«На новую атаку врага будет обязательно дан решительный ответ... Он будет выходить за пределы понимания врага, [он будет] обдуманным и мощным», — рассказал представитель военного подразделения.

Он также назвал действия Израиля «злодеяниями». По его словам, Иран всегда готовит сокрушительный ответ.

Ранее верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран нанесет США и Израилю сокрушительный удар в ответ на атаки по нему и различным движениям на Ближнем Востоке. Он также обвинил Соединенные Штаты и Израиль в «высокомерии». Вашингтон и Тель-Авив на протяжении многих лет «унижали» иранцев, за что получат соответствующий ответ.

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