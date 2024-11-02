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11:05, 2 ноября 2024Россия

В России дрон ВСУ полностью уничтожил автомобиль с водителем

Белгородский губернатор Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ясные Зори Белгородской области — его автомобиль оказался полностью уничтожен. Об этом сообщил руководитель приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь», — сообщил глава региона. По его словам, пострадавшего доставят в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Под удар также попало и Шебекино, где в результате атаки дрона-камикадзе оказались посечены семь легковых авто на парковке у предприятия. Дополнительная информация о последствиях атак еще уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на субботу, 2 ноября, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью ВСУ пытались нанести удар по семи регионам России с помощью 24 дронов.

ЖЗЛ
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