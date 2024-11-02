Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 2 ноября 2024Экономика

В России упало производство самой популярной крупы

ИКАР: в сентябре производство риса в России упало почти в два раза
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России зафиксирован спад в производстве риса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Снижение оценивается в 1,7 раза: 25 тысяч тонн в первом месяце этого года против 43 тысяч тонн годом ранее. По словам заместителя гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, сентябрьский показатель по выработке риса оказался самым низким с августа 2020 года. Тогда произвели 22 тысячи тонн.

Глазунова отметила, что снижение произошло за счет Краснодарского края. Там с января по сентябрь произвели 262 тысячи тонн риса по сравнению с 321 тысячей тонн за тот же период прошлого года. Положение дел объясняется, с одной стороны, рекордным производством этой крупы в прошлом сезоне, а с другой, ухудшившейся ценовой конъюнктурой. Кроме того, производители риса так и не дождались отмены запрета на экспорт.

Как показало исследование, проведенное летом 2023 года, рис оказался самой популярной у россиян крупой. Ее жители РФ заказывают чаще всего. На втором месте гречка, а на третьем пшено. Кроме того, в пятерке лидеров булгур и горох.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дядя, не получается ничего у тебя». Украинский депутат обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

      Модель Playboy рассказала о принудительных просмотрах клипа Джей Ло на вечеринке Пи Дидди

      Помогавший ВС России американец рассказал о работе на Украине

      Экономист предостерег от замены доллара другой иностранной валютой

      YouTube заблокировал канал бывшего сотрудника Павла Дурова

      Раскрыты системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

      Археологи нашли печать потомка Добрыни Никитича

      Помогавший ВС России американец рассказал о поездке через всю Украину

      Звезда «Реальных пацанов» объяснил отказ жениться предсказанием астролога

      Грабитель признался в любви к тюремной жизни и попросил для себя максимальный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше