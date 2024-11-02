В России упало производство самой популярной крупы

ИКАР: в сентябре производство риса в России упало почти в два раза

В России зафиксирован спад в производстве риса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Снижение оценивается в 1,7 раза: 25 тысяч тонн в первом месяце этого года против 43 тысяч тонн годом ранее. По словам заместителя гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, сентябрьский показатель по выработке риса оказался самым низким с августа 2020 года. Тогда произвели 22 тысячи тонн.

Глазунова отметила, что снижение произошло за счет Краснодарского края. Там с января по сентябрь произвели 262 тысячи тонн риса по сравнению с 321 тысячей тонн за тот же период прошлого года. Положение дел объясняется, с одной стороны, рекордным производством этой крупы в прошлом сезоне, а с другой, ухудшившейся ценовой конъюнктурой. Кроме того, производители риса так и не дождались отмены запрета на экспорт.

Как показало исследование, проведенное летом 2023 года, рис оказался самой популярной у россиян крупой. Ее жители РФ заказывают чаще всего. На втором месте гречка, а на третьем пшено. Кроме того, в пятерке лидеров булгур и горох.