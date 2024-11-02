В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

Волкер заявил, что Трамп может потребовать от Путина вывести войска с Украины

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможном требовании кандидата на пост президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах. Об этом стало известно изданию «Интерфакс-Украина».

По его мнению, бывший глава Белого дома может потребовать от российской стороны отвода войск в зоне спецоперации еще до инаугурации. При этом Волкер считает, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, а позже.

Также он отметил, что необходимо уже сейчас задумываться событиях, которые произойдут после 2025 года, когда активные боевые действия на Украине потенциально могут прекратиться.