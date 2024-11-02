Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:52, 2 ноября 2024Мир

В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

Волкер заявил, что Трамп может потребовать от Путина вывести войска с Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о возможном требовании кандидата на пост президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину в случае победы на выборах. Об этом стало известно изданию «Интерфакс-Украина».

По его мнению, бывший глава Белого дома может потребовать от российской стороны отвода войск в зоне спецоперации еще до инаугурации. При этом Волкер считает, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, а позже.

Также он отметил, что необходимо уже сейчас задумываться событиях, которые произойдут после 2025 года, когда активные боевые действия на Украине потенциально могут прекратиться.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырек. Жертвами трагедии стали 14 человек

      Поведение Зеленского назвали циничным

      Зои Кравиц заметили без нижнего белья после расторжения помолвки с Ченнингом Татумом

      Занимающаяся сексом только с юношами моложе 20 лет порноактриса объяснила свой выбор

      Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти

      Назван неожиданный способ помочь людям с одним из видов рака

      В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

      На Украине на фоне дезертирства в ВСУ упростили роспуск добровольческих формирований

      Появились подробности ракетного удара по пунку дислокации полиции в Харькове

      Названы суточные потери ВСУ в зоне Южной группировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше