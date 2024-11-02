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10:21, 2 ноября 2024Забота о себе

Врач поставила точку в вопросе полезности хлеба

Гастроэнтеролог Крылова: хлеб полезен для работы мозга и здоровья в целом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

У хлеба, как и у любого другого продукта, есть свои плюсы и минусы, но полностью исключать его из рациона не стоит, считает гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Крылова. Она поставила точку в вопросе полезности этого продукта в разговоре с «Лентой.ру».

Крылова заявила, что воздержаться от употребления хлеба надо только людям с непереносимостью глютена (целиакией). Для всех остальных людей этот продукт полезен, так как является ценным источником углеводов, которые необходимы для восполнения энергии в организме и правильной работы мозга и здоровья в целом, считает врач. Также, по ее словам, в хлебе много пищевых волокон, витаминов и минералов.

Хлеб богат витаминами группы В, железом, магнием и другими важными питательными веществами, особенно если он изготовлен из цельных зерен. Кроме того, в цельнозерновых сортах хлеба много клетчатки, способствующей правильному пищеварению и помогающей поддерживать нормальный уровень сахара в крови

Светлана Крыловагастроэнтеролог, терапевт

При этом гастроэнтеролог рекомендовала все же не злоупотреблять белым хлебом, так как в нем содержится большое количество углеводов, что может привести к набору веса и увеличению уровня сахара в крови. Также, по ее словам, не стоит забывать, что некоторые промышленные сорта хлеба содержат множество добавок и консервантов, которые могут негативно сказаться на здоровье.

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