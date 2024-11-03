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08:08, 3 ноября 2024Россия

Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

Экс-подполковник СБУ: украинская ДРГ могла быть причастна к теракту в Крокусе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто в марте этого года должен был обеспечить «зеленый коридор» для совершивших теракт в «Крокусе». Об этом РИА Новости заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Тогда четко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зеленый коридор отхода на территорию Украины. Вот это может быть отголосками тех событий», — считает он.

Прозоров также напомнил, что как раз тогда украинцы «примерялись к этому театру военных действий, к новому региону».

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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