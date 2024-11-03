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21:30, 3 ноября 2024Культура

Российская певица высказалась о причастности Пугачевой к скандалу на модной премии

Певица Кравец опровергла причастность Пугачевой к скандалу на премии в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица и светская львица Алена Кравец ответила на появившуюся в сети информацию о причастности исполнительницы Аллы Пугачевой к скандалу на церемонии вручения модной премии. В интервью «Московскому комсомольцу» Кравец заявила, что не считает Примадонну виновной в произошедшем.

По словам Кравец, ее попросили покинуть церемонию из-за откровенного наряда. Певица утверждает, что причиной стала зависть «грузной женщины», которая подошла к ней и потребовала удалиться. «Я уже привыкла, что все завидуют моей красоте, таланту и богатству. Никто не может пережить моего успеха», — пожаловалась она.

Кравец добавила, что в отличие от своих поклонников не имеет ничего против Пугачевой. «Она же даже не знала, что я пойду на эту церемонию», — сказала собеседница издания.

До этого Кравец рассказала, что Пугачева боится своего супруга — ведущего и шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По ее словам, он «жестокий манипулятор и умеет давить на больные точки».

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