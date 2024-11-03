«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей

«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» и его филиала 5,6 миллиарда рублей

ПАО «Татнефть» подало иск к АО «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова Арбитражный суд Татарстана на 5,6 миллиарда рублей, следует из материалов в картотеке суда.

Заявление поступило в суд 1 ноября 2024 и было отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. В настоящее время поясняющие суть претензий материалы опубликованы не были. Комментарии от компаний также не поступали.

АО «Туполев» — российская аэрокосмическая и оборонная компания со штаб-квартирой в Москве.

Ранее появилась информация о том, что Министерство обороны РФ подало иски к Военно-строительной компании (ВСК) более чем на девять миллиардов рублей.