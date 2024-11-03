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20:01, 3 ноября 2024Экономика

Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Запрет коснулся 77 наименований машин

Минэкономики Тайваня объявило о прекращении поставок станков в Россию
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом проинформировали в Министерстве экономики островного государства.

В ведомстве отметили, что с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований машин. В список вошли электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и так далее.

Власти Тайваня заявили, что с тех пор экспортные ограничения «дали результат»: объем поставок техники в Россию «упал до нуля».

Фото: Nicky Loh / Reuters

В 2023 году Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию

В 2023 году Министерство экономики Тайваня усилило санкционное давление на Россию и Белоруссию, расширив экспортные ограничения на большую часть высокотехнологичных товаров в эти страны.

Так, в перечень запрещенных для поставок товаров вошли 52 наименования, среди которых вещества, использующиеся в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения. В ведомстве сделали акцент, что таким образом Тайбэй рассчитывает предотвратить передачу Москве и Минску технологий двойного назначения, которые затем могут послужить в военных целях.

В Министерстве призвали поставщиков проводить тщательную проверку перед заключением сделок с Россией и Белоруссией. Помимо этого, руководство страны увеличило более чем в 15 раз, (до 31,3 тысяч долларов), размер штрафа за первичное нарушение введенных против государств санкций.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России заявили, что санкции Тайваня не повлияют на наличие оборудования в стране

Экспортные ограничения Тайбэя в отношении поставок станков России не приведут к проблемам с наличием этого оборудования в стране. Об этом сообщили в представители Минпромторга РФ.

Новые санкции не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран

пресс-служба Минпромторга России

При этом после введения экспортного ограничения Тайбэй уточнил, что проведет «активную разъяснительную работу» с производителями и компаниями, которые должны будут проследить за поставками техники конечному заказчику. Таким образом власти Тайваня рассчитывают удостовериться, что станки не будут поставлять в Россию и Белоруссию через третьи страны.

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