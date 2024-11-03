Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом проинформировали в Министерстве экономики островного государства.
В ведомстве отметили, что с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований машин. В список вошли электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и так далее.
Власти Тайваня заявили, что с тех пор экспортные ограничения «дали результат»: объем поставок техники в Россию «упал до нуля».
В 2023 году Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию
В 2023 году Министерство экономики Тайваня усилило санкционное давление на Россию и Белоруссию, расширив экспортные ограничения на большую часть высокотехнологичных товаров в эти страны.
Так, в перечень запрещенных для поставок товаров вошли 52 наименования, среди которых вещества, использующиеся в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения. В ведомстве сделали акцент, что таким образом Тайбэй рассчитывает предотвратить передачу Москве и Минску технологий двойного назначения, которые затем могут послужить в военных целях.
В Министерстве призвали поставщиков проводить тщательную проверку перед заключением сделок с Россией и Белоруссией. Помимо этого, руководство страны увеличило более чем в 15 раз, (до 31,3 тысяч долларов), размер штрафа за первичное нарушение введенных против государств санкций.
В России заявили, что санкции Тайваня не повлияют на наличие оборудования в стране
Экспортные ограничения Тайбэя в отношении поставок станков России не приведут к проблемам с наличием этого оборудования в стране. Об этом сообщили в представители Минпромторга РФ.
Новые санкции не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран
При этом после введения экспортного ограничения Тайбэй уточнил, что проведет «активную разъяснительную работу» с производителями и компаниями, которые должны будут проследить за поставками техники конечному заказчику. Таким образом власти Тайваня рассчитывают удостовериться, что станки не будут поставлять в Россию и Белоруссию через третьи страны.