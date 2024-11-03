В США появилось граффити со стоящим на коленях Зеленским

Fox News: в Нью-Йорке появилось граффити со стоящим на коленях Зеленским

В Нью-Йорке появилось граффити со стоящим на коленях президентом Украины Владимиром Зеленским. На уличный арт обратил внимание телеканал Fox News.

«Пожалуйста, голосуйте за Харрис. Мне нужно больше денег!» — гласит надпись рядом с рисунком на одном из зданий.

Ранее американский журналист Саймон Шустер рассказал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала спецоперации. По его словам, Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.