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02:34, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

В США появилось граффити со стоящим на коленях Зеленским

Fox News: в Нью-Йорке появилось граффити со стоящим на коленях Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: SprinterFamily / X

В Нью-Йорке появилось граффити со стоящим на коленях президентом Украины Владимиром Зеленским. На уличный арт обратил внимание телеканал Fox News.

«Пожалуйста, голосуйте за Харрис. Мне нужно больше денег!» — гласит надпись рядом с рисунком на одном из зданий.

Ранее американский журналист Саймон Шустер рассказал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала спецоперации. По его словам, Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.

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