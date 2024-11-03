Захарова объяснила появление в МИД департамента европейских проблем

Захарова объяснила изменением реалий появление департамента европейских проблем

Появление в Министерстве иностранных дел (МИД) департамента европейских проблем связано с изменением геополитических реалий, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Это связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД. Причина - очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе», — сообщила она.

3 ноября «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что департамент общеевропейского сотрудничества МИД переименовали в Департамент европейских проблем. Он будет заниматься вопросами ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и НАТО. Как следует из данных, опубликованных на сайте МИД, переименованный департамент продолжит возглавлять Владислав Масленников.

Масленникова назначили директором 18 октября. До этого, с 2019 года, департамент общеевропейского сотрудничества возглавлял Николай Кобринец — его без признаков жизни нашли в отеле Турции в октябре 2023 года. С октября 2023-го по октябрь 2024 года года обязанности руководителя исполнял Игорь Капырин.