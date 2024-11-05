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13:32, 5 ноября 2024Силовые структуры

Двое россиян украли из скорой помощи баночки для анализов для распития алкоголя

В Петербурге мужчины украли баночки для анализов из скорой для распития алкоголя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ulrich Niehoff / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое мужчин украли из машины скорой помощи баночки для анализов для распития алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь на 31 октября. Тогда в полицию обратилась 41-летняя сотрудница медучреждения. Она сказала, что из припаркованного на улице Пархоменко автомобиля скорой неизвестные похитили чемодан с оборудованием, медицинские приборы и печати и документы. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Оперативники быстро вычислили злоумышленников. Ими оказались ранее судимый за кражу, грабеж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний мужчина из Саратовской области. Их задержали у дома №15, расположенного на улице Чехова. На допросе они не смогли объяснить свой поступок и оправдывались нетрезвым состоянием.

По данным МВД, выяснилось, что после того, как они украли чемодан, они вернулись в квартиру, внимательно изучили содержимое и продолжили застолье, использовав баночки для сбора анализов вместо рюмок.

Ранее сообщалось, что москвич украл шесть шампуней и шесть упаковок сливочного масла и получил более полутора лет колонии.

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